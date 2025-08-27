Внаслідок обстрілів Харківщини пошкоджено будинки та ліцей: поліція фіксує злочини рф

Минулої доби під вогнем перебували Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони. Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби та безпілотники різних типів.

Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура, повідомляє поліція Харківської області.

Військові рф здійснили ворожі атаки по місту Куп’янськ та Купʼянського району. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок, приміщення ліцею. Горіла трава. Ворог скерував ворожий дрон по автівці.

В Дергачівській громаді зруйновано приватний будинок та господарське приміщення. Постраждала місцева жителька.

Внаслідок ударів БпЛА в місті Ізюм повністю зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Постраждали двоє місцевих мешканців. Жителі отримали гостру реакцію на стрес.

Відбулось влучання безпілотних літальних апаратів поблизу села Мечебилове. В результаті обстрілу пошкоджено складські приміщення агрофірми та будівлю школи. Також зазнали уражень приватні домоволодіння.

26 серпня поліцейські здійснили 12 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 8 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

