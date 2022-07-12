Внаслідок обстрілу двох Харкова з РСЗВ в лікарні опинилися 5 цивільних

12 липня близько 13:30 військові країни-агресора обстріляли Індустріальний та Немишлянський райони Харкова. Під вогнем окупантів опинились території чотирьох підприємств та приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу поранено чотирьох чоловіків 42, 33, 45 та 36 років і 54-річну жінку.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. Огляд місця події проводять прокурори Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова спільно зі співробітниками відділів поліції №1 та №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Стан усіх постраждалих – середньої тяжкості, уточнили в ХОВА. Обстріл Харкова вівся з реактивних систем залпового вогню.

В обласній військовій адміністрації вкотре закликали жителів Харківщини не ігнорувати сигнали тривоги та без нагальної необхідності не перебувати на вулицях.

Агентство Телевидения Новости