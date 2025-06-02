Внаслідок обстрілу Куп’янська отримала поранення жінка, пошкоджено багатоповерхівку

Мирна мешканка постраждала внаслідок російського обстрілу Купʼянська.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 1 червня близько 20:00 російська армія здійснила обстріл міста Купʼянськ.

Встановлено, що попередньо обстріл здійснювався з РСЗВ «Град».

Пошкоджено багатоквартирний будинок. 68-річна жінка отримала травми та поранення.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости