Внаслідок обстрілу Куп’янська отримала поранення жінка, пошкоджено багатоповерхівку
Мирна мешканка постраждала внаслідок російського обстрілу Купʼянська.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 1 червня близько 20:00 російська армія здійснила обстріл міста Купʼянськ.
Встановлено, що попередньо обстріл здійснювався з РСЗВ «Град».
Пошкоджено багатоквартирний будинок. 68-річна жінка отримала травми та поранення.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.