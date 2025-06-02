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Внаслідок обстрілу Куп’янська отримала поранення жінка, пошкоджено багатоповерхівку

Внаслідок обстрілу Куп’янська отримала поранення жінка, пошкоджено багатоповерхівку

Мирна мешканка постраждала внаслідок російського обстрілу Купʼянська.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 1 червня близько 20:00 російська армія здійснила обстріл міста Купʼянськ.

Встановлено, що попередньо обстріл здійснювався з РСЗВ «Град».

Пошкоджено багатоквартирний будинок. 68-річна жінка отримала травми та поранення.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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