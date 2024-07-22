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Внаслідок обстрілу Куп’янського району на Харківщині постраждала жінка

Внаслідок обстрілу Куп’янського району на Харківщині постраждала жінка

Вранці 22 липня військові рф здійснили обстріл села Сенькове Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок ворожого авіаудару пошкоджено приватний будинок. Вибухові травми дістала 75-річна місцева жителька. Її доставили до харківської лікарні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Куп’янського райуправління поліції, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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