Внаслідок обстрілу Куп’янського району на Харківщині постраждала жінка

Вранці 22 липня військові рф здійснили обстріл села Сенькове Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок ворожого авіаудару пошкоджено приватний будинок. Вибухові травми дістала 75-річна місцева жителька. Її доставили до харківської лікарні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Куп’янського райуправління поліції, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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