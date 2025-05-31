Вночі ППО знищила 69 «Шахедів» та три ракети

За даними Повітряних сил, у ніч на 31 травня над Україною збили та локаційно втратили 69 безпілотників та три авіаційні ракети.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 31 травня (із 19.30 30 травня) противник атакував 114 засобами повітряного нападу:

107 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Криму;2 реактивними ударними БпЛА (невстановленого типу) із Бєлгородської обл. – рф;2 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. – рф.;3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської обл. – рф.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною знешкоджено 69 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 42 — збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина та Донеччина, кажуть військові.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях.

Агентство Телевидения Новости