Вночі росіяни атакували залізницю у Запорізькій та Дніпропетровській областях — низка поїздів затримується

● У Чернігові (https://t.me/bryzynskyi/2985) російський дрон влучив у багатоповерхівку, пошкоджені автівки. Попередньо, минулося без постраждалих.

● На Одещині (https://t.me/dsns_telegram/39598) ворог атакував критичну інфраструктуру, житловий будинок, магазин та автомобілі. Постраждала одна людина.

● У Кривому Розі (https://t.me/dnipropetrovskaODA/20149) закінчилася аварійно-рятувальна операція. Внаслідок вчорашнього ракетного удару по місту постраждали 14 людей, серед них двоє дітей.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/53178

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