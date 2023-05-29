Вночі війська РФ завдали чергового масованого повітряного удару по території України

За повідомленнями Київської міської військової адміністрації, було знищено понад 40 ударних безпілотників типу "Shahed" і крилатих ракет, ймовірно Х-101/555.

Київ

В Подільському районі уламки пробили дах житлового будинку, без жертв.

У Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, спалахнула пожежа.

Одещина

Знищено один безпілотник, уламки впали на портову інфраструктуру Одеси, спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

Миколаївщина

Сили ППО знищили три безпілотники.

Львівщина

Працювала ППО, даних про жертв і руйнування немає.

Хмельниччина

Вночі місцева ОВА повідомила про звуки вибухів і закликала не знімати роботу сил ППО.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/12893

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