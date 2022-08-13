Ворог обстріляв Руську Лозову на Харківщині фосфорними бомбами

Відповідні боєприпаси заборонені Женевською конвенцією.

Російські військові продовжують порушувати всі правила та звичаї війни. Ворог обстріляв мирне населення Руської Лозової, що на Харківщині, фосфорними бомбами.

Про обстріл розповів голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Упродовж минулої доби російські військові обстрілювали Дергачівську громаду. Під артилерійські обстріли потрапили Слатине, Прудянка, Цупівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова.

За словами керівника громади, особливо цинічним є використання фосфорних бомб під час атаки Руської Лозової. Задоренко наголошує на тому, що відповідні боєприпаси заборонені Женевською конвенцією. Внаслідок цієї атаки виникли пожежі, які знищили кілька приватних будинків. Що стосується постраждалих, то відповідної інформації не надходило.

Агентство Телевидения Новости