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Сегодня 10:12
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Ворог вимагає мешканців ТОТ реєструвати сім-карти в спеціальному реєстрі

Ворог вимагає мешканців ТОТ реєструвати сім-карти в спеціальному реєстрі

На росії сім-карту можна придбати лише за паспортними даними, але на тимчасово окупованих територіях є ситуації, коли при роздачі сім-карток населенню вдалось уникнути цієї процедури.

Тепер росіяни хочуть «виправити» цей недолік і зобовʼязують реєструвати свої картки через портал «держпослуг». Інакше погрожують блокуванням карток, якщо вони не оформлені на справжнього власника.

Це ще один інструмент контролю і тиску на місцеве населення з боку окупантів.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про ворога та колаборантів у наш анонімний чат-бот. (https://t.me/official_sprotyv_bot)

А також — долучайся до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA), щоб разом зруйнувати систему примусу та терору.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7128

Новости портала «Весь Харьков»

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