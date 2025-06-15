Ворог з нового року навчатиме старшокласників на ТОТ створенню пропаганди

росіяни розбудовують мережу так званих медіашкіл, які діятимуть на базі захоплених українських шкіл на тимчасово окупованих територіях.

За задумом кремля старшокласники будуть вчитись створювати «контент» за темами, які отримуватимуть від росіян, та вивчати «журналістику».

Так ворог намагається виростити нові кадри для кремлівських медіа. Адже сьогодні редакції таких ЗМІ досі складаються переважно з росіян і керуються напряму москвою.

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7151

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