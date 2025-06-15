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Ворог з нового року навчатиме старшокласників на ТОТ створенню пропаганди

Ворог з нового року навчатиме старшокласників на ТОТ створенню пропаганди

росіяни розбудовують мережу так званих медіашкіл, які діятимуть на базі захоплених українських шкіл на тимчасово окупованих територіях.

За задумом кремля старшокласники будуть вчитись створювати «контент» за темами, які отримуватимуть від росіян, та вивчати «журналістику».

Так ворог намагається виростити нові кадри для кремлівських медіа. Адже сьогодні редакції таких ЗМІ досі складаються переважно з росіян і керуються напряму москвою.

▶ ️Центр національного спротиву закликає: долучайтеся до Руху опору https://tinyurl.com/opirUA та повідомляйте про зрадників і окупантів через наш анонімний чат-бот https://t.me/official_sprotyv_bot

Тільки разом ми наближаємо перемогу!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7151

Новости портала «Весь Харьков»

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