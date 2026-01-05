Ворог зробив ставку на балістику і "камікадзе": аналіз російських ударів по Україні за грудень і весь 2025 рік, а також чого очікувати

У грудні російські окупаційні війська завдали низку масованих комбінованих ракетно-дронових ударів по території України. При цьому ворог обрав основним напрямком для терору в другій половині місяця південь України, Одесу та Одеську область. Загалом же за весь 2025 рік РОВ застосували 1 774 ракети та майже 57 тисяч дронів Shahed-136/"Гербера"/"Пародія".

Ракетні удари

У грудні-2025 російські окупанти застосували по Україні 176 ракет різного типу та модифікацій, з яких було перехоплено 123, або 69% від загальної кількості.

Масовано ракети застосовувалися противником 6, 13, 23 і 27 грудня.

Примітно те, що один із найвищих показників перехоплення російських крилатих ракет дозвукового типу показали в грудні саме винищувачі F-16. Вони в умовах дефіциту зенітних керованих ракет до ЗРК, а також нестачі самих комплексів для щільного закриття повітряного простору України стали істотним посиленням ППО.

Загалом за інтенсивністю застосування ракетного озброєння грудень став найбільш "пасивним" із серпня минулого року.

Сумарно у 2025 році РОВ застосували 1 774 ракети, з яких було збито 1 161.

Переважно протягом року незбитими були балістичні ракети 9М723 (ОТРК "Іскандер-М"), які росія вивела в масове застосування.

Рекордний показник з використання балістики у 2025 році був відзначений у жовтні – 89 ракет.

Варто зазначити, що РОВ активно застосовують не тільки російські балістичні ракети 9М723, потенціал виробництва яких становить на сьогодні в середньому дві одиниці готової продукції на добу, а й північнокорейські копії 9М723 – KN-23.

У листопаді 2025 року російські окупанти застосували рекордну кількість балістичних ракет у добовому вираженні – 25 (типу 9М723).

Рекордну кількість застосування аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" протягом місяця також було встановлено в листопаді 2025 року – 27.

На сьогодні балістичні та аеробалістичні ракети стають куди більш масовим засобом терору, ніж авіаційні крилаті ракети Х-101 і ракети морського базування ЗМ-14 "Калібр" разом узяті. РОВ користуються тим, що для перехоплення їх застосовуються ЗРК Patriot і SAMP/T, яких Україні не вистачає навіть для того, щоб прикрити міста-мільйонники.

Нальоти Shahed-136/"Гербер"/"Пародій"

У грудні російські окупаційні війська застосували по території України 5 131 дрон-камікадзе Shahed-136 і дрон-приманку "Гербера"/"Пародія". Це не рекордний показник нальотів, але, як і раніше, один із найвищих у 2025 році.

Нагадаю, що абсолютний рекорд застосування окупантами дронів було встановлено в липні – 6 394.

Також у грудні показник ударів дронами-камікадзе у РОВ становив 925, або 18% від загальної кількості задіяних засобів терору.

Згідно із загальною статистикою нальотів дронів-камікадзе Shahed-136 та "Гербер"/"Пародій" у 2025 році РОВ застосовували ці засоби терору щомісяця у такій кількості:

у січні 2025-го – 2 507 Shahed-136/"Гербер"/"Пародій";

у лютому – 3 907;

у березні – 4 196;

у квітні – 2 357;

у травні – 3 512;

у червні – 5 412;

у липні – 6 394;

у серпні – 4 133;

у вересні – 5 651;

у жовтні – 5 298;

у листопаді – 5 456;

у грудні – 5 131.

При цьому відсоток результативних ударів змінювався в пропорції 3%, 9%, 15%, 15%, 16%, 14%, 11%, 17%, 13%, 18%, 16% і 18% відповідно.

Загалом РОВ у 2025 році застосували 56 954 дрона Shahed-136/"Гербера"/"Пародія".

Як видно з наведеної статистики, у 2025 році РОВ, починаючи з червня, стабільно запускали на територію тилової України в межах 5 500 +/- 5-15% дронів. І цей показник уже пів року критично не змінюється. І є цілком прозаїчне пояснення цього.

Річ у тім, що 2025 року в російських виробників дронів-камікадзе Shahed-136 заводу в Алабузі, а також на заводі "Купол" в Іжевську виникли серйозні проблеми з масштабуванням виробництва. Пів року технічно і технологічно вони не здатні виробляти готової продукції більше, ніж середньостатистичний показник у межах 100-115 одиниць на добу.

Це пов'язано з цілою низкою причин.

Перша – росія не здатна швидко наростити виробництво за допомогою створення нових технологічних ліній складання.

Друга – на четвертий рік активного застосування Shahed-136 і зведення його в пріоритетну категорію з терору тилової України рф продовжує залежати в постачанні цілої низки елементів контрабандними шляхами з інших країн, зокрема і країн Заходу, ЄС та США. Це, своєю чергою, значно ускладнює масштабування виробництва дронів-камікадзе.

Третя причина – удари Сил оборони України як по самих об'єктах виробництва Shahed-136, так і по об'єктах їх складування. Зрозуміло, повністю зруйнувати підприємства, що виробляють Shahed-136, поки що не вдається, усьому свій час, але призупинити або дезорганізувати процеси складання – так.

Отже, апокаліптичні прогнози про "тисячу Shahed-136 щоночі", що лунали протягом минулого року, мали небагато спільного з об'єктивною реальністю. І навряд чи буде мати в 2026-му – враховуючи проблеми, що виникли у росії.

Також протягом року РОВ застосовували черговість концентрованих нальотів територією України на різні області та обласні центри. Незмінною ціллю практично завжди залишалася столиця – Київ, але для системного терору впродовж двох-трьох тижнів РОВ обирали й інші міста. Харків, Суми, Кременчук, Кривий Ріг, Дніпро, Запоріжжя... Під кінець року найінтенсивнішим напрямком терору стала Одеса та Одеська область.

Це також вказує на те, що одночасно і системно організувати тривалий терор кількох областей і обласних центрів щоночі РОВ не здатні. Тому так чи інакше, розпочинаючи терор окремо взятої області та великого міста, вони в якийсь момент змушені перерозподіляти ресурс, оскільки на інші напрямки його не вистачає.

Проте це не означає, що в нинішньому, 2026 році ворог не докладатиме максимум зусиль, щоб масштабувати як виробництво дронів-камікадзе, так і терор тилової України.

Втім, обійдемося без апокаліптичних прогнозів. Тисячу шахедів щоночі ми у 2026-му не побачимо. Але про ці загрози точно почуємо. Піар – все, здоровий глузд – ніщо!

Висновки

У 2025 році російські окупаційні війська продовжили терор тилової України компонентою ударних дронів як основною. Ракети загалом відійшли на другий план, але елементом невідворотного удару стала балістика, нарощування виробництва та застосування якої відмічалося впродовж усього року.

Водночас противник у 2025 році досяг пікового показника виробництва дронів і зараз намагається масштабувати їх виробництво, що дається йому важко.

Проте, враховуючи постійні експерименти з новою тактикою застосування практично усіх засобів терору, а також регулярну їх модернізацію (лише Shahed-136 зазнав більш як 30 модернізацій упродовж року), слід очікувати у 2026-му на нові виклики для ПС ЗСУ – як кількісного, так і якісного характеру.

У 2025 році Україна встановила абсолютний світовий рекорд у сучасних війнах і конфліктах за кількістю збитих повітряних цілей, а також адаптивністю до нових викликів. Повітряні сили ЗСУ на сьогодні є найдосвідченішими силами протиповітряної боротьби у світі. І єдина перешкода, яка не дає змоги нам повною мірою реалізувати свій потенціал із захисту повітряного простору країни, – це гостра залежність від технологічних рішень західних партнерів та фінансування.

-----------------

2025 рік запам’ятається не лише рекордною кількістю повітряних атак, а й масштабними терактами проти цивільних.

Це не поодинокі трагедії — це системний терор проти мирного населення, географія якого охоплює всю країну.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Олександр Коваленко

Новости портала «Весь Харьков»