Впав у Чорне море ― новітній реактивний дрон росії знищено з ракетного комплексу, розробленого ГУР

29 травня 2025 року для відбиття нічної ворожої атаки безпілотників на Одещину було успішно застосовано розроблений фахівцями ГУР МО України за підтримки іноземних партнерів мобільний зенітно-ракетний комплекс, оснащений ракетами Р-73.

Навчання операторів вказаної системи ППО провели співробітники української воєнної розвідки.

Після виявлення російського дрона бійці Сил безпеки і оборони України завдали удару по цілі ― ворожий новітній реактивний безпілотник, ймовірно “дань-м”, знищено: він впав у Чорне море.

Боротьба триває!

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/DIUkraine/6040

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