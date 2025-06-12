Втрати російських окупаційних військ із початку повномасштабного вторгнення сягнули одного мільйона осіб

Із них понад 628 тисяч – лише за останні півтора року.

За 2022 рік окупанти втратили 106 720 осіб (у середньому 340 осіб на добу).

За 2023 рік втрати ворога склали 253 290 осіб (у середньому 693 особи на добу).

За 2024 рік – 430 790 осіб (у середньому 1177 осіб на добу).

У 2025 році, станом на 4 червня, втрати ворога вже перевищили 200 000 осіб. У середньому, в цьому році, ворог втрачав 1286 осіб на добу.

Вперше Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив статистику втрат ворога 1 березня 2022 року. Тоді було заявлено про 5710 знищених окупантів і 200 полонених. Підрахунок ускладнювався високою інтенсивністю бойових дій.

2 березня загальні втрати особового складу російських військ зросли до 5840 осіб – за добу було підтверджено ліквідацію 130 військових.

А вже 3 березня, після уточнення данних, втрати ворога становили 9000 осіб.

Серед найбільш результативних днів для Сил оборони України варто відзначити:

– 28 листопада 2024 року – за добу втрати окупантів склали 2030 осіб (статистика Генштабу від 29 листопада);

– 19 грудня 2024 року – 2200 окупантів (статистика Генштабу від 20 грудня);

– 29 грудня 2024 року – знешкоджено 2010 окупантів (статистика Генштабу від 30 грудня).

Боротьба триває! Слава Україні!

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25374

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