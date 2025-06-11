У Бердянську зникли офіцери мотострілецького полку армії рф, - партизани

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області шукають пару офіцерів та сержантів із 70-го мотострілецького полку збройних сил рф, які зникли безвісти

Про це повідомляють кримські партизани.

Як зазначається, російські військові прямували на море, але так і не доїхали.

За даними партизанів, не виключено, що деякі з цих "зниклих" військових просто втекли, аби уникнути участі в бойових діях.

Також припускається, що таким чином спрацювали партизани та "прибрали" російських вояк.

Джерело: espreso.tv

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