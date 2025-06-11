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У Бердянську зникли офіцери мотострілецького полку армії рф, - партизани
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області шукають пару офіцерів та сержантів із 70-го мотострілецького полку збройних сил рф, які зникли безвісти
Про це повідомляють кримські партизани.
Як зазначається, російські військові прямували на море, але так і не доїхали.
За даними партизанів, не виключено, що деякі з цих "зниклих" військових просто втекли, аби уникнути участі в бойових діях.
Також припускається, що таким чином спрацювали партизани та "прибрали" російських вояк.
Джерело: espreso.tv