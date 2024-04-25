Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:55
Просмотров: 116

У білорусі вирішили транслювати Євро-2024 без дозволу УЄФА

У білорусі вирішили транслювати Євро-2024 без дозволу УЄФА

Країна не отримала дозвіл призначати офіційних трансляторів турніру, тому було прийнято рішення на користь піратських трансляцій матчів чемпіонату Європи.

Міністерство інформації білорусі включило УЄФА до особливого переліку правовласників, об'єкти інтелектуальної власності яких дозволено використовувати без їхньої згоди. У ньому також перебуває Міжнародна федерація футболу (ФІФА).

Штаб-кварира УЄФА знаходиться у Швейцарії, яка є "недружньою країною" для режиму лукашенки.

Джерело: https://t.me/znua_live/145171

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новини однією строкою
Сегодня 06:00    249
Попри санкції США, китайські університети отримали чипи Nvidia
24.04.2024 08:04    147
Європарламент підтримав продовження на один рік дії угоди про безмитну торгівлю
24.04.2024 07:02    112
Новини однією строкою
24.04.2024 06:00    416
В беларуси наемники из чвк «вагнер» взялись обучать курсантов
23.04.2024 07:29    205
Новини однією строкою
23.04.2024 06:00    483
Блінкен пригрозить Китаю каральними кроками
22.04.2024 09:21    184
Чешский евродепутат Главачек пытался остановить действующее соглашение о свободной торговле Украины с ЕС, — Politico
22.04.2024 07:56    172
Новини однією строкою
22.04.2024 06:00    555
Продажна ли Европа? Судите сами
21.04.2024 06:33    383
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 