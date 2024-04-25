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У білорусі вирішили транслювати Євро-2024 без дозволу УЄФА
Країна не отримала дозвіл призначати офіційних трансляторів турніру, тому було прийнято рішення на користь піратських трансляцій матчів чемпіонату Європи.
Міністерство інформації білорусі включило УЄФА до особливого переліку правовласників, об'єкти інтелектуальної власності яких дозволено використовувати без їхньої згоди. У ньому також перебуває Міжнародна федерація футболу (ФІФА).
Штаб-кварира УЄФА знаходиться у Швейцарії, яка є "недружньою країною" для режиму лукашенки.
Джерело: https://t.me/znua_live/145171