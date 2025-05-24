У бою за свободу діють інші закони

«Інтернаціональний Легіон» відреагував на заяву Трампа про те, що росія перемагає у війні в Україні

«24 лютого 2022 року ворог заявив, що захопить столицю України за три дні. Багато хто повірив, читаючи цифри статистики. Але у правди і справедливості своя математика. А в бою за свободу діють інші закони.

Сьогодні, через три роки, ми продовжуємо ефективно оборонятися і результативно контратакувати.

І зараз знаходяться ті, хто втрачає віру у силу добра та сумнівається в нашій перемозі.

Даремно. Тому що Україна – це про стійкість. Віра, свобода, мужність і справедливість – це Люди Вільного Світу, які стоять разом з нами. Це ті, хто своєю зброєю і хоробрістю захищає майбутнє Європи.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/74504

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