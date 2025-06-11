У четвер не буде газу у частині Слобідського району Харкова

Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи в Слобідському районі Харкова.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

12 червня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах в Слобідському районі міста.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

пров.Тарасівський буд. 16, 18, 20вул. Польова буд. 55, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 82, 84, 86, 87, 118-В, 118-Б, 118-А, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132пров. Золотий буд. 14, 16, 18, 20, 22, 24вул. Тарасівська буд. 6, 6-Авул. Дмитра Коцюбайла буд. 42, 44, 46-Авул. Ханченківська буд. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – наголошують газовики.

Агентство Телевидения Новости