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13.03.2025 19:02
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У Харкові близько 30 будинків не підлягають відновленню

У Харкові близько 30 будинків не підлягають відновленню

Унаслідок ворожих обстрілів у Харкові було пошкоджено близько 8,2 тис. будівель. Серед них – житлові багатоповерхівки, приватні будинки та адміністративні будівлі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов,

«Днями я був у відрядженні, де провів низку зустрічей, зокрема, з представниками Європейського інвестиційного банку. Ми зацікавлені у створенні програми соціального житла. Важливо залучати інвесторів та іноземні будівельні компанії. І ми просунулись у цьому напрямку з нашими партнерами», – зазначив мер.

Крім того, Ігор Терехов повідомив, що попередньо в Харкові 30 пошкоджених будинків не підлягають відновленню.

Агентство Телевидения Новости

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