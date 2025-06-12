У Харкові до пошкоджених нічним обстрілом будинків повернули світло

У Харкові відновили електропостачання після нічного обстрілу.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Фахівці Салтівського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» заживили побутових споживачів, які були знеструмлені вночі внаслідок ворожого обстрілу.

Начальник Салтівського РЕМ Євген Бутков повідомив, що уламками було пошкоджено будівельну частину однієї з трансформаторних підстанцій.

«Цю підстанцію поки що неможливо взяти під напругу, проте нам вдалося заживити побутових споживачів за тимчасовою схемою. Пошкоджену підстанцію будемо відновлювати», – зазначив він.

За словами Євгена Буткова, фахівці Салтівського РЕМ уже встановили комплектну трансформаторну підстанцію, що дасть змогу найближчим часом заживити також всіх юридичних споживачів, які були знеструмлені через ворожу атаку.

Агентство Телевидения Новости