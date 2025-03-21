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У Харкові на пожежі врятовано чоловіка

У Харкові на пожежі врятовано чоловіка

21 березня о 12:35 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на 9-му поверсі житлової дев’ятиповерхівки на пр. Аерокосмічному в Основ’яському районі Харкова.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

До місця виклику виїхали 4 оперативні відділення ДСНС. По прибуттю вогнеборці встановили, що на балконі та в житловій кімнаті горіли домашні речі на площі 10 м кв. У задимленому приміщенні вони виявили 29-річного чоловіка, який не міг самостійно вийти назовні й встиг отримати отруєння чадним газом.

Надзвичайники негайно винесли чоловіка на свіже повітря, врятувавши йому життя. Далі медики екстерної медичної допомоги госпіталізували постраждалого до лікувального закладу.

Вогонь був локалізований о 13:03 та ліквідований повністю о 14:11.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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