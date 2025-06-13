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У Харкові патрульні врятували чоловіка від самогубства: відео

У Харкові патрульні врятували чоловіка від самогубства: відео

Днями харківські патрульні отримали виклик про домашнє насильство на вулиці Амосова. Інспектори піднялися до квартири, де побачили чоловіка, який намагався викинутися з вікна.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

«Патрульні разом із медиками, дочекавшись слушного моменту, різко скоротили дистанцію та схопили чоловіка, після чого затягнули його назад до кімнати», – розповіли в патрульній поліції.

Після порятунку громадянина ушпиталили. За даними патрульних, наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Інспектори Сергій Гончаренко та Ольга Маршалкіна / Фото: УПП Харківської області

Агентство Телевидения Новости

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