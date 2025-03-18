У Харкові п’яна водійка скоїла ДТП та поїхала з місця: на жінку склали адмінпротокол

Поліція притягнула до відповідальності водійку, яка скоїла ДТП у стані алкогольного сп’яніння та поїхала з місця.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

17 березня, близько 22-ї години, патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Полтавський шлях. Прибувши на місце, інспектори виявили заявника, який повідомив, що став свідком того, як кермувальниця автомобіля Chevrolet здійснила наїзд на припарковане авто, після чого поїхала з місця. Чоловік прослідував за правопорушницею та викликав поліцію.

Під час спілкування інспектори виявили у жінки ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку громадянка погодилася.

Огляд на стан сп’яніння водійка пройшла за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1.93 проміле, що в понад 9 разів перевищує допустиму норму.

З результатом огляду жінка була згодна. Також, при перевірці документів з’ясувалося, що кермувальниця не мала полісу обов’язкового страхування.

Патрульні відсторонили громадянку від керування та склали на неї адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости