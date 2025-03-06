У Харкові попрощалися з поліцейським Денисом Котлярем, який загинув на Донеччині

У Харкові простилися зі старшим лейтенантом поліції Денисом Котлярем. Йому було тридцять років. Правоохоронець загинув третього березня внаслідок атаки ворожого FPV-дрона на Донеччині.

Петро Токар, начальник ГУНП у Харківській області

Сьогодні ми зібралися, щоб провести в останню путь одного з найкращих поліцейських Харківської області – Дениса Котляра. В останнє я бачив Дениса живим 27 лютого. Стояло бойове завдання нашим поліцейськими, які залучені зараз до відсічі збройній агресії. І в його очах бачилося бажання допомогти своїм товаришам-побратимам, які зараз в скрутному становищі. Я дійсно побачив саме той відданий дух і завзяття, який має бути притаманний кожному нашому поліцейському Харківської області.

З Денисом Котлярем простились рідні, друзі та його побратими – харківські поліцейські.

Роман Гончаров, заст. командира батальйону поліції особливого призначення

Для нашого батальйону це дуже важка втрата. Я знав Дениса особисто, спілкувався з ним. Дійсно справжній герой. Гинуть кращі наші люди Але ми б’ємося і будемо стояти.

З початку повномасштабного російського вторгнення загинули вісімнадцятеро харківських поліцейських.





Агентство Телевидения Новости