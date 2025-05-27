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У Харкові в ДТП загинув чоловік, дві жінки та дитина в лікарні

У Харкові в ДТП загинув чоловік, дві жінки та дитина в лікарні

26 травня близько 19:30 на проспекті Олександрівському сталося зіткнення автомобілів Audi та Honda Civic. Одна людина загинула, троє зазнали травм.

Про це повідомили в ГУНП у Харківській області.

Попередньо встановлено, що 56-річний водій автомобіля Audi виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Honda під керуванням 27-річної жінки.

Внаслідок ДТП водій автомобіля Audi зазнав травм, від яких помер в машині швидкої допомоги. Водійка Honda та двоє її пасажирів – 53-річна жінка та чотирирічна дівчинка – дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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