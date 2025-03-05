У Харкові виявили п’яного водія, який продовжував розпивати спиртне у присутності патрульних

4 березня, вночі, близько 23-ї години, патрульним надійшов виклик про домашнє насильство на вулиці Проспектній.

Інспектори відпрацювали виклик та склали відповідні адміністративні матеріали, повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Під час спілкування з поліцейськими, чоловік поводив себе агресивно та спробував залишити місце події на своєму авто, перебуваючи на підпитку.

Патрульні оперативно зупинили кермувальника та повідомили, що він має ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився та почав розпивати алкогольний напій на місці зупинки.

Також під час складання відповідних матеріалів наші інспектори з’ясували, що даний громадянин позбавлений права керування таким транспортним засобом.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) та ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости