У Харкові водійка Hyundai протаранила тролейбус та втекла з місця

Увечері 25 серпня патрульні отримали виклик про ДТП. На проспекті Аерокосмічному у Харкові не розминулися автомобіль та тролейбус.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

На місці інспектори виявили заявника, який повідомив, що водійка автомобіля Hyundai під час зміни напрямку руху не переконалась у безпечності маневру та скоїла зіткнення з тролейбусом, після чого поїхала з місця пригоди.

Патрульні обстежили прилеглу територію та виявили неподалік автомобіль з ознаками ДТП. Згодом до пошкодженого авто підійшла жінка, яку заявник упізнав як кермувальницю.

«Під час спілкування поліцейські виявили у жінки ознаки алкогольного сп’яніння. Вона повідомила, що вживала алкоголь вже після дорожньо-транспортної пригоди. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку жінка відмовилась», – розповіли патрульні.

Інспектори відсторонили громадянку від керування та склали на неї адміністративні протоколи за статтею 122-4 (Залишення місця ДТП), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) та адміністративну постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости