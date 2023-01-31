У Харкові водійка керувала машиною під дією алкоголю

Патрульні зупинили водійку, яка керувала авто з ознаками алкогольного сп’яніння та не мала права керування.

Сьогодні зранку, на проспекті Героїв Харкова, інспектори побачили, як авто Dacia грубо порушує ПДР, а саме рухається зустрічкою.

Поліцейські увімкнули спеціальні світлові та звукові сигнали, наздогнали та зупинили автомобіль. Під час спілкування патрульні виявили у водійки явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння жінка відмовилась в присутності двох свідків. Також, під час перевірки документів інспектори встановили, що громадянка не має права керування транспортними засобами.

На кермувальницю поліцейські склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Відмова від огляду на стан сп’яніння) та винесли постанову за ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

Інспектори відсторонили водійку від керування, шляхом переміщення авто на спеціальний майданчик.

Агентство Телевидения Новости