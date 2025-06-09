У Харкові вулиця в Шевченківському районі на п’ять днів залишиться без газу

З 9 по 13 червня в Шевченківському районі Харкова проводитимуть роботи на газових мережах. Через це припинять газопостачання за низкою адрес.

Про це повідомили в Харківській міській філії «Газмережі».

Тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

вулиця Батумська: буд. 4, 4/32, 4/6, 4/1, 4/14, 4/3, 4/12, 4/56-А, 4/56, 4/62, 4/34, 4/45-Б, 4/29-А, 4/60, 4/27, 4/4, 4/2, 4/29-Б, 8, 42, 44, 46, 48, 56, 60, 62.

Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости