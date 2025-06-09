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У Харківській області чоловік підірвався на вибухівці

У Харківській області чоловік підірвався на вибухівці

9 червня у селі Мартове Чугуївського району Харківської області внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета травмувався пенсіонер.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Перебуваючи поблизу Печенізького водосховища, 78-річний місцевий наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який вибухнув. Чоловік дістав травму ноги.

Постраждалого госпіталізували. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости

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