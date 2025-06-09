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У Харківській області чоловік підірвався на вибухівці
9 червня у селі Мартове Чугуївського району Харківської області внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета травмувався пенсіонер.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Перебуваючи поблизу Печенізького водосховища, 78-річний місцевий наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який вибухнув. Чоловік дістав травму ноги.
Постраждалого госпіталізували. Обставини події з’ясовують правоохоронці.