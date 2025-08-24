У Харківській області під час евакуації поліція та цивільні потрапили під обстріл

23 серпня у місті Куп’янськ Харківської області під час евакуації цивільних військові рф обстріляли автомобіль, у якому перебували правоохоронці та громадяни.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Унаслідок влучань поранення ноги дістав дільничний офіцер поліції Куп’янського районного відділу поліції. Постраждалого доставили до лікарні.

Транспортний засіб зазнав численних пошкоджень.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости