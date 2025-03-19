Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:39
Просмотров: 101

У Харківській області росіяни вдарили дроном по приватних будинках: постраждав чоловік

У Харківській області росіяни вдарили дроном по приватних будинках: постраждав чоловік

19 березня близько 8:30 FVP-дрон ворога поцілив по приватному житловому сектору у селі Курилівка Купʼянського району Харківської області. Постраждав чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Вибухове поранення дістав 54-річний чоловік. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Також сьогодні вранці збройні сили рф з артилерії обстріляли Купʼянськ. Горів житловий будинок. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 