У Харківській області росіяни вдарили дроном по приватних будинках: постраждав чоловік

19 березня близько 8:30 FVP-дрон ворога поцілив по приватному житловому сектору у селі Курилівка Купʼянського району Харківської області. Постраждав чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Вибухове поранення дістав 54-річний чоловік. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Також сьогодні вранці збройні сили рф з артилерії обстріляли Купʼянськ. Горів житловий будинок. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости