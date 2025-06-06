У Харківській області знайшли російську авіабомбу, яка не розірвалася

На Харківщині у Куп’янському районі сапери вилучили та знешкодили російську авіабомбу, що не розірвалася.

Про це повідомляє Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Фахівці піротехнічного розрахунку, які прибули на місце, ідентифікували снаряд як осколково-фугасну авіаційну бомбу вагою 500 кілограмів, що увійшла в землю на глибину понад два метри.

За допомогою інженерної техніки ОФАБ-500 була вилучена та знищена у шляхом контрольованого підриву у встановленому для цього місці.

Агентство Телевидения Новости