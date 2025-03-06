У Харківському ТЦК стрілянину при спробі затримати чоловіка назвали «інцидентом» та заявили, що проводять перевірку

Напередодні ввечері в соцмережах було опубліковано відео, в якому працівників ТЦК звинувачують у використанні зброї під час спроби затримати громадянина та пошкодження автівки. Авторка відео стверджує, що під час конфлікту із ТЦК військові влаштували стрілянину та побили в автомобілі вікна.

У Харківському ОТЦК та СП прокоментували ситуацію та порадили представникам ЗМІ «уникати передчасних оцінок».

Як заявили в ОТЦК, «інцидент» стався під час оповіщення разом зі співробітниками Національної поліції. За версією військових, патрульні поліцейські виявили порушення ПДР водієм авто.

«З метою складання адмінматеріалів автомобіль порушника був зупинений. Чоловік не виконав законні вимоги поліції та військовослужбовців групи оповіщення – не надав на перевірку військово-облікові документи та намагався здійснити втечу. Під час переслідування порушника один із військовослужбовців здійснив кілька пострілів із травматичної зброї», – йдеться в повідомленні.

За фактом цього «інциденту», як розповіли у Харківсьому ОТЦК та СП, триває службова перевірка. Розпочато досудове розслідування органами Національної поліції.

«Командування Харківського ОТЦК надає повне сприяння роботі правоохоронних органів. До завершення слідчих дій та відповідних судових рішень наполегливо просимо громадськість та представників ЗМІ уникати передчасних оцінок та коментарів», – йдеться в коментарі.

Агентство Телевидения Новости