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У Херсоні вибухнула база окупантів у "Загубленому світі" Сальдо

У Херсоні вибухнула база окупантів у Загубленому світі Сальдо

У суботу, 3 вересня 2022 року, сталася серія потужних вибухів у водно-розважальному комплексі "Загублений світ", що на вулиці Михайлівській, 25 (поблизу порту) у місті Херсоні

За цією адресою розташовувалася база російських військових. Про подію повідомляють російські інформаційно-пропагандистські державні агенції ТАСС та РІА "Новості", а також місцеві херсонські ТГ-канали.

Наразі відомо про руйнування комплексу внаслідок серії вибухів. Точна кількість втрат окупантів з'ясовується.

Мешканці прилеглих багатоповерхівок чули кілька (щонайменше 8) вибухів. Не виключено, що здетонували боєприпаси росіян.

З відкритих джерел відомо, що власником "Загубленого світу", де розміщувалися лазні, сауни та басейни для відпочинку та оздоровлення, є головний херсонський колаборант, очільник російської "влади" на Херсонщині, в минулому нардеп від Партії регіонів Володимир Сальдо. Сам він наразі перебуває у Москві на лікуванні після замаху шляхом отруєння.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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