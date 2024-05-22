У Холодногірському районі Харкова внаслідок авіаудару зруйновано непрацююче підприємство

За даними слідства, 22 травня близько 13:50 війська рф вчергове завдали авіаударів по Харкову: постраждали 11 мирних жителів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Шевченківському районі міста зафіксовано влучання біля входу у кафе. Пошкоджено автомобілі, житлові будинки, автомийку, магазини тощо. Зазнали поранень, гострої реакції на стрес 10 людей, серед них пʼятеро чоловіків та пʼятеро жінок. Один з потерпілих – 55-річний водій тролейбуса, який перебував біля епіцентру вибуху. Чоловік у важкому стані, у нього ампутовано дві ноги.

У Холодногірському районі внаслідок ворожого авіаудару зруйновано будівлі цивільного підприємства, яке не функціонувало під час повномасштабного вторгнення рф. У 42-річної жінки, яка працює біля місця ворожого влучання, гостра реакція на стрес.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Прокурори та слідчі поліції поліції працюють на місцях чергових воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

Агентство Телевидения Новости