У Києві ліквідовують наслідки чергової атаки ударних БПЛА та балістики

У кількох районах Києва рятувальники ліквідовують наслідки чергової атаки ворожих БПЛА та балістики.

Про це ДСНС України повідомляє у Телеграмі, передає Укрінформ.

"У ніч проти 24 травня Київ опинився під черговим обстрілом БпЛА та балістики", - зазначається у публікації.

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста, а саме:

Солом’янський район. Пожежа виникла у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п'ятиповерхівці. Силами 30 людей особового складу та 8 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки загоряння ліквідовано. За допомогою рятувального капюшона врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передано медикам.

Оболонський район. Сталося загоряння на балконах у дев'ятиповерхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів. Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу ліквідовано.

Святошинський район. В одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа. Роботи тривають.

Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється, додається у дописі.

Про відбій повітряної тривоги у Києві повідомили о 05:10. Небезпека тривала 7 годин 15 хвилин.

Як передавав Укрінформ, внаслідок нічної атаки російських "Шахедів" у Києві за попередніми даними постраждали щонайменше вісім людей.

Джерело: ukrinform.ua

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