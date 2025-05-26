У Криму окупанти затримали фельдшерку за "держзраду" та приховують її точне місце перебування

У тимчасово окупованому Криму співробітники ФСБ затримали мешканку селища Чорноморське Тамару Чернуху 1963 року народження, яка багато років працювала фельдшеркою, нібито за "державну зраду". Родичам не надають жодної інформації. За неофіційними даними, жінку тримають у СІЗО

Про це інформує Асоціація реінтеграції Криму.

Зазначається, що 5 лютого Тамару Чернуху непублічно затримали у Чорноморському представники "федеральної служби безпеки" нібито за "державну зраду". Її точне місце перебування досі невідоме.

"Оскільки родичі та колеги зниклої тоді не знали про факт затримання, хвилюючись за долю літньої жінки, вони викликали "поліцію" для перевірки її місця мешкання, однак під час такого "огляду" тамтешнім "поліцейським" зателефонувало "керівництво" та наказало припинити пошуки фельдшерки", - йдеться у повідомленні.

Надалі, як зазначається, на численні звернення родичів до "прокуратури", "поліції" та "ФСБ" вони отримували стандартні відписки що нібито "відсутність" Чернухи у кримських місцях несвободи та про "відсутність кримінальної справи".

В той самий час через колег жінки її родичам передавали непублічні відомості, що фельдшерка перебуває у "слідчому ізоляторі", за начебто "державну зраду", й подібна інформація приватно повідомлялася "поліцейськими" сусідам затриманої та іншим мешканцям селища, чому наявні відповідні докази.

"Тамара Чернуха має істотні проблеми зі здоров’ям, та саме по собі її перебування у слідчому ізоляторі, без надання родичам можливості передавати їй будь-які харчі та медикаменти становить істотну загрозу її життю та здоров’ю, є формою катування", - наголошують в Асоціації.

Там також додають, що репресії щодо жінки мають усі складові насильницького зникнення та грубого порушення IV Женевської конвенції. Відповідні повідомлення про це були спрямовані до низки уповноважених структур ООН, ОБСЄ та до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а також до українського омбудсмена. Також цей факт неодноразово обговорювався на заходах Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини.

"Попри багаторазові вимоги про невідкладне повідомлення про місце перебування та про стан Тамари Чернухи, її насильницьке зникнення триває, що вимагає від міжнародних організацій та правозахисників подальших активних дій", - наголошують в асоціації.

Джерело: espreso.tv

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