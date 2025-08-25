У Криму затримали діджея, який увімкнув пісню Сердючки зі словами «Ще не вмерла Україна»

У тимчасово окупованому Криму затримали діджея, який у нічному клубі увімкнув пісню Вірки Сердючки “Гуляночка”, у приспіві якої є слова “Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так”

Інцидент потрапив на відео. На ньому видно, як кілька людей танцюють під пісню, але коли лунає приспів – діджей різко обриває трек. У залі чутно обурення словами з українського гімну.

Це відео опинилось в телеграм-каналі, спеціалізується на публічних доносах. Того ж самого дня діджея затримали правоохоронці.

Директор клубу, де грала пісня, у коментарі одному з російських видань повідомив, що особисто звернувся до поліції і написав заяву на співробітника.

Сам 36-річний діджей того ж дня у вибаченні перед камерою, публікацію яких практикує телеграм-канал, стверджував, що підтримує політику росії і її війну проти України.

Через два дні окупаційний суд присудив директору нічного клубу штраф за “дискредитацію армії”.

“Смислова тематика цих слів спрямована на дискредитацію збройних сил російської Федерації під час проведення так званої спеціальної військової операції на території України та політики росії в цілому”.

Чи завершилася ця історія для діджея і як саме, поки не повідомляли. У МІПЛ нагадали, що діджей став одним із 12 мешканців окупованих територій і громадян України в росії, про затримання яких стало відомо впродовж другої половини липня.

Джерело: bukvy.org

Новости портала «Весь Харьков»