Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:29
Просмотров: 96

У Криму затримали діджея, який увімкнув пісню Сердючки зі словами «Ще не вмерла Україна»

У Криму затримали діджея, який увімкнув пісню Сердючки зі словами «Ще не вмерла Україна»

У тимчасово окупованому Криму затримали діджея, який у нічному клубі увімкнув пісню Вірки Сердючки “Гуляночка”, у приспіві якої є слова “Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так”

Інцидент потрапив на відео. На ньому видно, як кілька людей танцюють під пісню, але коли лунає приспів – діджей різко обриває трек. У залі чутно обурення словами з українського гімну.

Це відео опинилось в телеграм-каналі, спеціалізується на публічних доносах. Того ж самого дня діджея затримали правоохоронці.

Директор клубу, де грала пісня, у коментарі одному з російських видань повідомив, що особисто звернувся до поліції і написав заяву на співробітника.

Сам 36-річний діджей того ж дня у вибаченні перед камерою, публікацію яких практикує телеграм-канал, стверджував, що підтримує політику росії і її війну проти України.

Через два дні окупаційний суд присудив директору нічного клубу штраф за “дискредитацію армії”.

“Смислова тематика цих слів спрямована на дискредитацію збройних сил російської Федерації під час проведення так званої спеціальної військової операції на території України та політики росії в цілому”.

Чи завершилася ця історія для діджея і як саме, поки не повідомляли. У МІПЛ нагадали, що діджей став одним із 12 мешканців окупованих територій і громадян України в росії, про затримання яких стало відомо впродовж другої половини липня.

Джерело: bukvy.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росія протягом століть краде українську культуру
Сегодня 09:51    97
Буря на Burning Man знищила українську інсталяцію Black Cloud
Сегодня 09:07    99
У росії за 6 кілометрів від Естонії впав безпілотник
Сегодня 08:52    128
На ТОТ Запорізької області залізниця стоїть майже тиждень і буде стояти ще довго, - Андрющенко
Сегодня 08:38    102
Харківщина 25 серпня
Сегодня 08:33    96
Головне за вихідні
Сегодня 08:27    116
Україна та Швеція хочуть спільно виробляти оборонну продукцію на території обох країн
Сегодня 08:23    91
Збито/подавлено 76 ворожих БПЛА
Сегодня 08:12    88
Оперативна інформація станом на 08:00 25.08.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:09    106
Командувач ВМС і міністр оборони Швеції обговорили захист Чорного моря
Сегодня 08:08    108
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 