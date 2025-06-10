У Лос-Анджелесі третій день тривають протести через рейди на мігрантів

Поліція міста повідомила про випадки мародерства в деяких районах міста, затримали щонайменше 27 людей.

За даними правоохоронців, деякі протестувальники принесли молотки, ламали бордюри та захисні стовпчики біля федеральних будівель, щоб добути каміння й кидати його в поліцію.

Протестувальникам вдалося зупинити транспорт на жвавій трасі 101 біля мерії, що спричинило затори. Поліцейські витіснили демонстрантів звідти, застосовуючи світлошумові гранати. Протестувальники у відповідь кидали з естакади на поліцейські машини гілки дерев, електросамокати, феєрверки та різне сміття.

Президент США Дональд Трамп не виключив можливості відправлення морських піхотинців для придушення протестів — на додаток до Нацгвардії, яку відправив у місто раніше без згоди влади штату.

▪️Протести у Лос-Анджелесі спалахнули 8 червня після того, як федеральні агенти Служби імміграції та митного контролю (ICE) затримали у місті щонайменше 118 нелегальних мігрантів.

Фото: Getty Images

Австралійську журналістку поранили під час прямого включення з протестів у Лос-Анджелесі

Репортерку Лорен Томасі підстрелили гумовою кулею, коли вона завершувала включення. Поліцейський навів зброю просто на неї й відкрив вогонь.

Поранення — у гомілку. Вона та оператор у безпеці.

Джерело: https://t.me/babel/69376, https://t.me/Tsaplienko/75500

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