У Луганську провели форум “релігія і мір” — новий фарс кремля.

За показною духовністю — ненависть до всього українського.

Окупанти створили “совєт при мінкульті лнр”, до якого включили “правильні” конфесії, пропагандистів і маріонеткову “громадськість”.

Ціль — не віра, а покора. Не мир, а контроль. кремль використовує релігію як інструмент окупації та знищення ідентичності.

Фіксуй і передавай інформацію про релігійних колаборантів і пропагандистів: https://t.me/official_sprotyv_bot, https://tinyurl.com/opirUA

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6994

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