У новорічному випуску «Простоквашино» зʼявився путін

На червоній площі мультиплікаційний диктатор чемно вітається (https://t.me/svobodnieslova/8108), згадує «відмінну рибалку» і разом із котом та псом записує привітання про ватрушки, ялинку і спокій на душі.

Війна, ракети й мобілізація в сценарій, звісно, не влізли – формат не той.

Озвучує путіна пародист, але меседж – цілком серйозний: «путін – частина життя навіть маленьких громадян».

У «Союзмультфільмі» це назвали інструментом «м’якої сили».

Джерело: https://t.me/spravdi/51850

