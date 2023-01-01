У новорічну ніч ППО збила 45 дронів-камікадзе. Більшість — над Київщиною

У ніч проти 1 січня українські сили протиповітряної оборони збили над Україною 45 запущених росіянами безпілотників-камікадзе Shahed-131/136 іранського виробництва.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«Тринадцять у 2022-му і 32 — у 2023 році. Зіпсувати свято українцям не вийшло!» — написало командування.

У Київській ОВА розповіли, що по області окупанти запустили «майже три десятки» безпілотників: цілились в об’єкти енергетичної інфраструктури. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження об’єкта інфраструктури.

Київська міська державна адміністрація згодом уточнила, що в районі Києва вночі виявили 32 повітряні цілі. Усі вдалося знищити силам ППО. Інформація щодо жертв відсутня, повідомляє Громадське.

Тривога у столиці та області почалася через пів години після початку нового року й тривала майже до 5 ранку.

Зранку на другій колії станції київського метро «Гідропарк» виявили предмет, схожий на уламок ракети. Через це тимчасово призупиняли рух електропотягів від станції метро «Лісова» до станції «Дніпро».

Ще 7 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 знищили 31 грудня з 22:00 до 23:30 над Миколаївщиною.

Упродовж першої години 2023 року в Києві пролунало кілька вибухів. За попередніми даними, уламками знищеної ракети пошкоджено авто в Шевченківському районі Києва, а в Дніпровському — уламки ракети на проїжджій частині. Попередньо, потерпілих немає.

Агентство Телевидения Новости