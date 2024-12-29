У Південній Кореї розбився літак зі 175 пасажирами: понад сотня людей загинули

У Південній Кореї літак Jeju Air зі 175 пасажирами та шістьма членами екіпажу здійснив аварійну посадку без шасі, після чого вибухнув. Це найбільша авіакатастрофа в Південній Кореї з 1997 року – попередньо відомо про 120 загиблих. Двох членів екіпажу врятували.

Про це повідомляє видання Reuters.

Як повідомило національне пожежне агентство, щонайменше 120 людей загинули, коли авіалайнер приземлився без коліс, з’їхав зі злітно-посадкової смуги та вибухнув вогняною кулею, врізавшись в стіну в міжнародному аеропорту Муан в Південній Кореї в неділю.

Рейс 7C2216 авіакомпанії Jeju Air, що прибув зі столиці Таїланду Бангкока зі 181 людиною на борту, намагався приземлитися незабаром після 9:00 в аеропорту на півдні країни.

Двомоторний літак Boeing 737-800 можна побачити на відео, знятому місцевими ЗМІ, як він ковзає по злітно-посадковій смузі без шасі, перш ніж врізатися в стіну.

Двоє членів екіпажу, чоловік і жінка, були врятовані з хвостової частини палаючого літака, повідомив на брифінгу начальник пожежної служби Муана Лі Чжун Хюн.

«Тільки хвостова частина трохи зберегла форму, а решту літака майже неможливо впізнати», – сказав він.

За словами керівника місцевого центру охорони здоров’я, двоє членів екіпажу перебувають у лікарнях з пораненнями середнього та важкого ступеня тяжкості.

За даними міністерства, це найсмертоносніша авіакатастрофа за участю південнокорейської авіакомпанії за останні майже три десятиліття.

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