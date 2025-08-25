Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:52
Просмотров: 42

У росії за 6 кілометрів від Естонії впав безпілотник

У росії за 6 кілометрів від Естонії впав безпілотник

У неділю, 24 серпня, на території росії за шість кілометрів від кордону з Естонією впав безпілотник.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ERR.

За словами Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Івана Последова, рано вранці прикордонники двічі зафіксували політ дрона над Чудським озером.

«О 5:20 радар у Варнья виявив над Чудським озером з російського боку літаючий об'єкт, який, ймовірно, був безпілотником. Ми стежили за його польотом, доки він не зник з поля зору радарів, полетівши в бік росії. Через годину - о 06.25 - радар Муствееського загону також зафіксував безпілотник на російській стороні, поки він не впав у воду приблизно за шість кілометрів від естонсько-російського кордону», - розповів Последов.

Він зазначив, що дрони не брали курс у бік Естонії, і наразі незрозуміло, чи йдеться про один і той самий безпілотник.

Як повідомляв Укрінформ, цього тижня віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш звинуватив росію у провокації після падіння на території країни російського безпілотника «Шахед».

Фото: ERR

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На ТОТ Запорізької області залізниця стоїть майже тиждень і буде стояти ще довго, - Андрющенко
Сегодня 08:38    59
Харківщина 25 серпня
Сегодня 08:33    60
Головне за вихідні
Сегодня 08:27    54
Збито/подавлено 76 ворожих БПЛА
Сегодня 08:12    69
Оперативна інформація станом на 08:00 25.08.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:09    89
Командувач ВМС і міністр оборони Швеції обговорили захист Чорного моря
Сегодня 08:08    88
російські адміністрації на окупованих територіях нагадують, що українці, які не отримають паспорт рф до 10 вересня, будуть депортовані
Сегодня 07:54    59
В Єревані російський винищувач МіГ-29 потрапив у курйозну аварію
Сегодня 07:50    79
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 серпня 2025 року
Сегодня 07:45    73
"Тільки не Київ": у кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була
Сегодня 07:43    95
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 