У росії за 6 кілометрів від Естонії впав безпілотник

У неділю, 24 серпня, на території росії за шість кілометрів від кордону з Естонією впав безпілотник.

За словами Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Івана Последова, рано вранці прикордонники двічі зафіксували політ дрона над Чудським озером.

«О 5:20 радар у Варнья виявив над Чудським озером з російського боку літаючий об'єкт, який, ймовірно, був безпілотником. Ми стежили за його польотом, доки він не зник з поля зору радарів, полетівши в бік росії. Через годину - о 06.25 - радар Муствееського загону також зафіксував безпілотник на російській стороні, поки він не впав у воду приблизно за шість кілометрів від естонсько-російського кордону», - розповів Последов.

Він зазначив, що дрони не брали курс у бік Естонії, і наразі незрозуміло, чи йдеться про один і той самий безпілотник.

Як повідомляв Укрінформ, цього тижня віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш звинуватив росію у провокації після падіння на території країни російського безпілотника «Шахед».

