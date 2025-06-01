У росії за добу – мінус два мости та один військовий потяг, є загиблі та постраждалі

У суботу, 31 травня, у Брянській області рф автомобільний міст впав на пасажирський поїзд, який проїжджав під ним. Унаслідок аварії семеро людей загинули і майже 70 дістали травми.

Про це повідомляють росЗМІ.

Губернатор Брянської області заявив, що причиною трагедії з поїздом став «підрив моста».

Повідомляється, що вибух прогримів о 22:44 у суботу 31 травня, коли під мостом їхав потяг «Климов – Москва» з 388 пасажирами всередині.

Також у Желєзногорському районі Курської області стався обвал залізничного моста, внаслідок чого постраждав машиніст вантажного локомотива.

Інцидент стався вночі на 48-му кілометрі траси Тросна-Калинівка, коли вантажний потяг рухався по мосту. Частина потяга впала на автомобільну дорогу, що проходила під ним. Унаслідок аварії тепловоз загорівся. За попередніми даними, в одного з машиністів пошкоджено ноги.

Третій інцидент із потягом стався вночі 31 травня на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району Запорізької області. Як повідомили в ГУР, там відбувся вибух внаслідок підриву військового потягу окупантів.

«Товарняк» рухався в бік тимчасово окупованого Криму. Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс. Ключова логістична артерія московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена», – розповіли в ГУР.

Агентство Телевидения Новости