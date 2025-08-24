У росії зростає напруженість на топливному ринку

у Примор'ї кілометрові чергові на заправках, оптові ціни на бензин та дизель обновили історичний максимум.

Офіційно вже не замовчують причини – після українських ударів зупиняються НПЗ. У пікові літні дні залишалося до 14% потужностей.

У 2025 році тактика українських ударів змінилася.

Раніше вони були разовими: пошкоджувалася установка, завод випускав, але за кілька тижнів відновлювався.

Зараз наносяться серійно та повторно за тими самими об'єктами — Рязанським, Новокуйбишевським, Сізранським, Волгоградським, Афіпським НПЗ.

Це не дає відновити первинну переробку та встановлення гідрокрекінгу та каткрекінгу.

Наприклад, у Рязанського НПЗ (5% потужності рф) після серії атак відновлено половину переробки, а у Новокуйбишевського (3%) пошкоджено первичную переробку.

Зупинив прийом найбільший на півдні росії Волгоградськиц НПЗ "Лукойл", а також Самарський та Сізранський.

Україна масово застосовує дроні дальністю 1000–1500 км (типу AQ-400 виробництва FirePoint), здатні долетіти до Поволжя.

Одночасно застосовуються BPLA і морські дроні щодо експортних терміналів — атаки на Усть-Лугу та Новоросійськ вже тимчасово зупиняли відвантаження нафтопродуктів.

Мад'яр" повідомив про пошкодження нафтопроводу "Дружба", що поставляв російську нафту на його історичну батьківщину.

Також в українському арсеналі з'явилася важка крилата ракета "Фламінго" із заявленою дальністю до 3000 км та бойовою частиною вагою понад тонну. Така дальність розширює географію потенційних цілей до Уралу та частини Сибіру. Її виробляє та сама компанія FirePoint, хоча експерти вказують на зближення з британською розробкою FP-5 компанії Milanion Group. Ракета відрізняється простотою виробництва та дешевої. Вони обіцяють видавати 50 одиниць на місяць.

Цікаво, що Milanion Group розпочала співпрацю з Україною ще до СВО у 2021 році наземними безпілотними комплексами. І стартап FirePoint, до речі, теж з'явився у 2021 році.

Вибір нафтопереробки як цілі, пояснюється технологічною вразливістю. Сучасні НПЗ у росії побудовані з використанням обладнання Shell, Axens, UOP, Haldor Topsoe. Це гідрокрекінг, каталітичний риформінг, ізомеризація, виробництво компонентів Євро-5.

Після 2022 року припинилися постачання обладнання, програмного забезпечення та каталізаторів. Каталізатори - витратний матеріал, який потрібно змінювати раз на 1-3 роки; без західних поставок росія використовує старі партії або китайські аналоги з найгіршими характеристиками.

Реактори та компрессоры для гідропроцессингу виробляються лише у кількох країнах, терміни їх поставки — до року.

У цій галузі Китай здатний закрити лише частину дефіциту: насоси, теплообмінники, прості каталізатори.

Але в області складних процесів його технології відстають, і заміна західних вузлів на китайські вимагає перебудови всього блоку НПЗ.

В результаті кожен український удар по установці гідрокрекінгу чи реформінгу обертається місяцями простого.

Карта російських НПЗ демонструє ключову стратегічну проблему: основні переробні потужності зосереджені в європейській частині країни, тоді як споживання палива зростає на Далекому Східному.

Логістичні ланцюжки доставки топлива у східні регіони розтягуються на тисячі кілометрів, що створює додаткові витрати та ризики. Кілометрові чергові в Примор'ї — прямий наслідок цього дисбалансу між західним виробництвом та східним споживанням.

Великі заводи – від Киришського до Волгоградського – знаходяться в радіусі досягаємості українських дронів.

Ракета "Фламінго", якщо підтверджуватиметься її показники, здатна досягти найбільшого в країні Омського НПЗ.

Оскільки збільшення дальності ставить під загрозу об'єкти, які раніше вважалися недосяганими, то система ППО зіткнеться з проблемним масштабом — захистити всі НПЗ на території від Калінінграда до Далекого Сходу практично неможливо.

Виходить, нафтова та газова промисловість з джерела економічної сили росії стає небезпечним місцем.

(Дмітрієв)

