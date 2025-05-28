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У російському полоні загинули 206 українських військових

У російському полоні загинули 206 українських військових

Про це пише Associated Press із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

https://apnews.com/article/russia-ukraine-pows-torture-autopsies-0615fd4fd7a2c5ce5b395e45f9bc372e

Українських військовополонених катують — наслідки тортур знаходять на їхніх тілах уже після повернення додому. Встановити причини смерті іноді буває складно, тому що у полонених відсутні внутрішні органи, а в деяких випадках синці і травми приховані.

«Вони [росіяни] тримають тіла доти, доки ті не досягнуть стану, коли вже нічого не можна буде визначити», — заявив представник Коордштабу Петро Яценко.

Із 206 померлих у полоні українських військових понад 50 загинули під час російського ракетного удару по колонії в Оленівці влітку 2022 року. А ще 245 українських військових росіяни вбили одразу після здачі в полон.

▪️ Українських військовополонених катують на всіх етапах російського полону, це визнала ООН.

Джерело: https://t.me/babel/68699

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