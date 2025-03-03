У селі Довжик на Харківщині камера зафіксувала влучання КАБа

2 березня близько 16:00 війська рф завдали авіаційних ударів по селу Довжик Богодухівського району Харківської області. Населений пункт був атакований чотирма КАБами.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Дістали поранення 14-річний хлопчик та 65-річна жінка. Обох постраждалих доставили до лікарні для надання допомоги.

Пошкоджено чотири житлові будинки, господарчі приміщення, складські приміщення фермерського господарства, лінії електромережі.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости