У Шевченківському районі Харкова жінка біля будинку знайшла гранату

21 березня, вдень, близько 13-ї години, під час патрулювання Шевченківського району, поліцейські отримали виклик про виявлення боєприпасу на проспекті Перемоги.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Прибувши на місце, патрульні поспілкувалися із заявницею, яка вказала на підозрілий предмет, схожий на гранату. Він лежав на землі біля житлового будинку.

Інспектори забезпечили охорону місця події, аби ніхто не наближався до потенційно небезпечного об’єкта, та викликали профільні служби.

Згодом вибухотехніки підтвердили, що знайдений предмет є бойовою гранатою. Фахівці знешкодили її, від’єднавши корпус від підривача.

Надалі справою займуться слідчі.

Агентство Телевидения Новости