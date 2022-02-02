У школах Харкова 690 класів відправили на дистанційне навчання

Станом на 1 лютого, заклади загальної середньої освіти у Харкові відвідує 81% школярів, що трохи нижче за звичайний показник для цієї пори року.

Про це Depo.Харків повідомили у прес-службі Харківської міської ради із посиланням на директора Департаменту освіти Ольгу Деменко.

За її словами, хворіють 240 працівників освіти та 830 школярів. У зв'язку з цим 690 класів переведені на дистанційне навчання.

Деменко також повідомила, що у місті хворіють 50 дітей із 46 тисяч дошкільнят.

Источник: internetua.com

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